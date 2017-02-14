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Среди 100-летних жителей Ростовской области мужчин лишь пятая часть

14 февраля 2017, 12:54
В Ростовской области проживают 154 человека, отметившие свой вековой юбилей, говорится в пресс-релизе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Так, в 2016 году 100 лет исполнилось 47 донским пенсионерам, из них 37 женщин и всего 10 мужчин. В наступившем году вековой юбилей уже отметили три человека. В общей сложности в области зарегистрировано 154 долгожителя, из которых 125 женщин и 29 мужчин.

Самой старшей долгожительницей в области является 107-летняя ростовчанка. Столько же лет в текущем году должно исполниться пенсионерке из Волгодонска. Самым пожилым мужчиной в регионе является таганрожец, который в 2017 году отметит свое 105-летие.

"При этом большинство из долгожителей региона родились в мае и в сентябре. Большая часть перешагнувших вековой рубеж пенсионеров проживает в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах, - говорится в сообщении ОПФР.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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