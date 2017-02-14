Среди 100-летних жителей Ростовской области мужчин лишь пятая часть

Так, в 2016 году 100 лет исполнилось 47 донским пенсионерам, из них 37 женщин и всего 10 мужчин. В наступившем году вековой юбилей уже отметили три человека. В общей сложности в области зарегистрировано 154 долгожителя, из которых 125 женщин и 29 мужчин.