В Ростове обвиняемый в подготовке терактов украинец не признал вину

Панов в ноябре 2015 года изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершить теракт в Ростове-на-Дону. Для того, чтобы произвести взрыв в донской столице, молодой человек предложил 34-летнему жителю Ростова Смышляеву помочь ему за вознаграждение. Подозреваемых задержали, оба предстали перед судом.