rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове обвиняемый в подготовке терактов украинец не признал вину

14 февраля 2017, 16:04
В Северо-Кавказском окружном военном суде во вторник состоялось первое судебное рассмотрение дела в отношении ростовчанина Максима Смышляева и украинца Артура Панова, обвиняемых в подготовке терактов в Ростове, гражданин Украины свою вину не признал, рассказала RostovGazeta пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Суд перешел к судебному следствию, гособвинитель зачитал обвинительное заключение по данному уголовному делу. В суде Панов не признал свою вину, сказал, что он не совершал инкриминируемое ему преступление", - сообщила Катькало.

Панов в ноябре 2015 года изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершить теракт в Ростове-на-Дону. Для того, чтобы произвести взрыв в донской столице, молодой человек предложил 34-летнему жителю Ростова Смышляеву помочь ему за вознаграждение. Подозреваемых задержали, оба предстали перед судом.

Материалы по теме
В Ростове рассмотрят дело девушки, призывавшей совершать терактыПьяный шизофреник заявил в донские экстренные службы о терактеСпецслужбы смогли пресечь теракты в Ростовской областиФСБ пресекла 10 терактов в 2016 гРостовский суд 14 февраля рассмотрит дело украинского националиста
#Новости#Тат Гаспарян#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00