В Ростове обвиняемый в подготовке терактов украинец не признал вину

"Суд перешел к судебному следствию, гособвинитель зачитал обвинительное заключение по данному уголовному делу. В суде Панов не признал свою вину, сказал, что он не совершал инкриминируемое ему преступление", - сообщила Катькало.
Панов в ноябре 2015 года изготовил самодельное взрывное устройство с целью совершить теракт в Ростове-на-Дону. Для того, чтобы произвести взрыв в донской столице, молодой человек предложил 34-летнему жителю Ростова Смышляеву помочь ему за вознаграждение. Подозреваемых задержали, оба предстали перед судом.