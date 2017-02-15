Автовладельцы жалуются на недоступность сайтов страховых компаний

"Электронное ОСАГО для большинства потребителей является новым сервисом, автовладельцы только привыкают к возможности общаться со страховщиком по Интернету. Они в основном испытывают сложности с созданием личного кабинета на сайте страховщика, заполнением заявления на страхование в электронном виде, несоответствием данных, указанных в заявлении, с базой АИС РСА", – рассказала она.
Другой блок проблем, с которыми обращаются автовладельцы, по словам собеседницы агенства, это технические сбои или проведение технологических работ на сайте страховщика.
Кроме того, потребители также жалуются на невозможность купить полис на сайте выбранной потребителем страховой компании, поскольку идет перенаправление на сайт другого страховщика, однако такие жалобы не являются доминирующими.