Автовладельцы жалуются на недоступность сайтов страховых компаний

"Электронное ОСАГО для большинства потребителей является новым сервисом, автовладельцы только привыкают к возможности общаться со страховщиком по Интернету. Они в основном испытывают сложности с созданием личного кабинета на сайте страховщика, заполнением заявления на страхование в электронном виде, несоответствием данных, указанных в заявлении, с базой АИС РСА", – рассказала она.