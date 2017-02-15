Депутаты недовольны плохим состоянием северного объезда Ростова

"У нас есть северный объезд Ростова, отрезок от М4 до Щепкинского разворота. Его сдали в эксплуатацию буквально 5 недель назад, и его техническое состояние, особенно в том районе, где круговой разворот, ужасно", - считает он.
Также в этом круговом развороте было освещение, которое проработало 2 недели после сдачи в эксплуатацию, продолжил он, но света больше нет.
Через улицы Орскую и Каскадную идет основной поток машин на М4 на выезд из Ростова, и участок от Ростовского моря до М4 находятся в плохом состоянии, добавил Батажев.
"Дефекты, выявленные за зиму, будут ликвидированы, как будет и достроен участок дороги. Это дорога еще не закончена, это переходящий объект на 2017 год", - ответил на это заместитель министра транспорта Ростовской области Алексей Колбин.