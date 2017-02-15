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"Курорты Северного Кавказа" потратят на дорогие авто 17 млн руб

15 февраля 2017, 14:06
Более 17 миллионов рублей планирует потратить на новые машины в 2017 году госкомпания "Курорты Северного Кавказа" (КСК), информирует NewsTracker, ссылаясь на документ о планируемых госзакупках на сайте организации.

"Компания планирует закупить две Toyota Land Cruiser Prado, одну Toyota Land Cruiser 200 и Ford Mondeo. Всего за этот период на обслуживание автопарка, закупку топлива, шин и автострахование будет потрачено 12,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По информации NewsTracker, почти 26 миллионов рублей пойдут на обслуживание вертолета, принадлежащего компании, и его страхование.

По данным системы СПАРК, по результатам 2015 года года выручка организации составила 106 миллионов рублей. Однако в 2014 году компания понесла убытки в более чем 2,5 миллиона рублей.

#Желтые новости#Редактор Регионов
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