"Курорты Северного Кавказа" потратят на дорогие авто 17 млн руб

"Компания планирует закупить две Toyota Land Cruiser Prado, одну Toyota Land Cruiser 200 и Ford Mondeo. Всего за этот период на обслуживание автопарка, закупку топлива, шин и автострахование будет потрачено 12,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По информации NewsTracker, почти 26 миллионов рублей пойдут на обслуживание вертолета, принадлежащего компании, и его страхование.
По данным системы СПАРК, по результатам 2015 года года выручка организации составила 106 миллионов рублей. Однако в 2014 году компания понесла убытки в более чем 2,5 миллиона рублей.