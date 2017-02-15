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Парк в Азове хотят переименовать из-за того, что там находилось кладбище

15 февраля 2017, 14:35
В Азове Ростовской области планируется переименовать парк "Юность", так как ранее здесь находилось городское кладбище, сообщает в среду правительство региона.

"В городе состоялись общественные слушания. Было принято решение переименовать объект в "Парк Памяти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в текущем году парку исполнится 50 лет и он требует реконструкции. При этом участники не смогли прийти к единому мнению по эскизному проекту.

Некоторые граждане захотели, чтобы в парке появился памятник в виде ангела или часовня.

Запланировано, что все корректировки будут выполнены за две недели. После этого проект покажут общественности.

Реконструкция пройдет до конца 2017 года.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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