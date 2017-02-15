Продажи Infiniti с начала года выросли на 27% в России

Это на 27% больше, чем было продано автомобилей этого бренда в январе 2016 года. Таким образом, доля продаж Infiniti превысила 5% на российском авторынке. Это самый высокий показатель марки за последние несколько лет.
Самой продаваемой моделью марки стал обновленный кроссовер QX50, автомобиль приобрели 160 россиян. Второе место среди бестселлеров занял внедорожник QX70, их в январе было продано 106 автомобилей. Также в тройку лидеров по продажам вошел седан Q50, его продажи составили 51 единицу.
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