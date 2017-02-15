Ростовские страховщики потеряли свыше 1 млрд руб на ОСАГО в 2016 г

Posted 15 февраля 2017, 08:01
Published 15 февраля 2017, 08:01
Modified 11 сентября 2022, 08:33
Updated 11 сентября 2022, 08:33
"Коэффициент 123% означает, что размер выплат превышает сумму полученных страховщиками премий. Выплаты компаний по ОСАГО в 2016 году составили 4,6 миллиарда рублей, а взносы – 3,7 миллиарда рублей", – уточнила она.
По ее словам, сложившаяся ситуация с превышением объема выплат над взносами связана с различного рода злоупотреблениями правом и несовершенством законодательства.