Ростовские страховщики потеряли свыше 1 млрд руб на ОСАГО в 2016 г

По данным Банка России, по результатам 9 месяцев 2016 года коэффициент выплат по ОСАГО в Ростовской области составил 123%, сообщила представитель пресс-службы Южного главного управления Банка России.

"Коэффициент 123% означает, что размер выплат превышает сумму полученных страховщиками премий. Выплаты компаний по ОСАГО в 2016 году составили 4,6 миллиарда рублей, а взносы – 3,7 миллиарда рублей", – уточнила она. По ее словам, сложившаяся ситуация с превышением объема выплат над взносами связана с различного рода злоупотреблениями правом и несовершенством законодательства. Материалы по теме Дон вновь вошел в десятку антирейтинга проблемных регионов по ОСАГО На Юге почти половину убытков по ОСАГО оформили по европротоколу