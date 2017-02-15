rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2017, 08:01

Published 15 февраля 2017, 08:01

Modified 11 сентября 2022, 08:33

Updated 11 сентября 2022, 08:33

Ростовские страховщики потеряли свыше 1 млрд руб на ОСАГО в 2016 г

15 февраля 2017, 08:01
По данным Банка России, по результатам 9 месяцев 2016 года коэффициент выплат по ОСАГО в Ростовской области составил 123%, сообщила представитель пресс-службы Южного главного управления Банка России.

"Коэффициент 123% означает, что размер выплат превышает сумму полученных страховщиками премий. Выплаты компаний по ОСАГО в 2016 году составили 4,6 миллиарда рублей, а взносы – 3,7 миллиарда рублей", – уточнила она.

По ее словам, сложившаяся ситуация с превышением объема выплат над взносами связана с различного рода злоупотреблениями правом и несовершенством законодательства.

Материалы по теме
Дон вновь вошел в десятку антирейтинга проблемных регионов по ОСАГОНа Юге почти половину убытков по ОСАГО оформили по европротоколу
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика