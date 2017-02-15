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"Ростов" полетит в Анталию готовиться к матчу со "Спартой" из-за непогоды

15 февраля 2017, 18:22
Футбольный клуб "Ростов" будет готовиться к ответному матчу со "Спартой" в Анталии (Турция) из-за заметённого снегом стадиона, сообщил на пресс-конференции главный тренер команды Иван Данильянц.

Первый матч плей-офф Лиги Европы пройдет в четверг на домашнем стадионе команды в городе Ростове-на-Дону. Самый дорогой билет на матч достиг 10 тысяч рублей. Ответная игра состоится уже через неделю.

"Мы планировали тренироваться здесь, но учитывая, что наше тренировочное поле в снегу, под снегом - лёд. На нашем центральном стадионе тренироваться также невозможно - там поле с подогревом, мы превратим его в месиво. Поэтому после матча 18 февраля полетим в Анталию для подготовки к ответному матчу со "Спартой", - отметил он.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Спорт#Видео
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