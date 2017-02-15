"Ростов" полетит в Анталию готовиться к матчу со "Спартой" из-за непогоды

Первый матч плей-офф Лиги Европы пройдет в четверг на домашнем стадионе команды в городе Ростове-на-Дону. Самый дорогой билет на матч достиг 10 тысяч рублей. Ответная игра состоится уже через неделю.
"Мы планировали тренироваться здесь, но учитывая, что наше тренировочное поле в снегу, под снегом - лёд. На нашем центральном стадионе тренироваться также невозможно - там поле с подогревом, мы превратим его в месиво. Поэтому после матча 18 февраля полетим в Анталию для подготовки к ответному матчу со "Спартой", - отметил он.