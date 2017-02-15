Ростовчане предложили построить детские площадки для инвалидов

"Сейчас в регионе несколько тысяч детей-инвалидов. Есть только одна площадка, приспособленная для таких детей. Она находится на улице Пушкинской", - говорится в сообщении.
Ростовчанка уточнила, что игровой комплекс должен располагаться на ударогасящем резиновом покрытии. Также, по ее мнению, его нужно оборудовать пандусом для детей-колясочников.
"Комплекс необходимо адаптировать под детей-инвалидов. Следует установить скамейки, которые позволят родителям наблюдать за занятиями детей", - добавила автор петиции.
На момент среды 13.15 мск обращение поддержали более 30 человек.
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