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Ростовчане предложили построить детские площадки для инвалидов

15 февраля 2017, 13:29
Жительница Ростова-на-Дону попросила установить в Советском и Ворошиловском районах игровые площадки, где смогли бы взаимодействовать инвалиды со здоровыми детьми, петиция появилась в сервисе "Активный ростовчанин" на сайте горадминистрации.

"Сейчас в регионе несколько тысяч детей-инвалидов. Есть только одна площадка, приспособленная для таких детей. Она находится на улице Пушкинской", - говорится в сообщении.

Ростовчанка уточнила, что игровой комплекс должен располагаться на ударогасящем резиновом покрытии. Также, по ее мнению, его нужно оборудовать пандусом для детей-колясочников.

"Комплекс необходимо адаптировать под детей-инвалидов. Следует установить скамейки, которые позволят родителям наблюдать за занятиями детей", - добавила автор петиции.

На момент среды 13.15 мск обращение поддержали более 30 человек.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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