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Ростовский референтный центр нашел амброзию в 70 т пшеницы

15 февраля 2017, 10:52
Ростовский референтный центр Россельхознадзора обнаружил амброзию в 3,5 тонны кукурузы и 60 тоннах подсолнечника, эти сведения разместили во вторник на сайте регионального управления Россельхознадзора.

"Также амброзия была найдена в 68 тоннах пшеницы и в 10 тоннах семян люцерны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в люцерне нашли карантинный объект – повилику.

Всего учреждением было исследовано 226 образцов зерна.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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