Ростовский референтный центр нашел амброзию в 70 т пшеницы
15 февраля 2017, 10:52
Ростовский референтный центр Россельхознадзора обнаружил амброзию в 3,5 тонны кукурузы и 60 тоннах подсолнечника, эти сведения разместили во вторник на сайте регионального управления Россельхознадзора.
"Также амброзия была найдена в 68 тоннах пшеницы и в 10 тоннах семян люцерны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также в люцерне нашли карантинный объект – повилику.
Всего учреждением было исследовано 226 образцов зерна.