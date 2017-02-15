Тренер ФК "Ростов" отправил Эзатолахи и Григорьева за опытом

Эзатолахи арендовал клуб "Анжи" из Махачкалы, Григорьев в этом сезоне будет выступать за "Оренбург".
"Это было сделано в силу того, что в этих позициях у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем и лишних людей держать в составе даже с точки зрения отношения к тем ребятам, о которых вы говорите, не совсем правильно", — отметил он.
По словам тренера, игрокам нужно поскорее восстановить силы после травм. "В нашей команде в течение всего времени это вряд ли получится, поэтому руководство сочло возможным отпустить их для того, чтобы они играли, получали игровую практику. Мы с ними не расстаемся, а дальше посмотрим", — говорит главный тренер команды.
В этом сезоне Данильянц делает ставку на недавно приобретенного украинца Марко Девича и иранца Сердара Азмуна. Девич перешел в команду из казанского "Рубина" в январе.