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Тренер ФК "Ростов" отправил Эзатолахи и Григорьева за опытом

15 февраля 2017, 23:03
Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Иван Данильянц отдал в аренду двух полузащитников команды Саида Эзатолахи и Максима Григорьева, чтобы те набирались игрового опыта, сообщил сам Данильянц на пресс-конференции в среду.

Эзатолахи арендовал клуб "Анжи" из Махачкалы, Григорьев в этом сезоне будет выступать за "Оренбург".

"Это было сделано в силу того, что в этих позициях у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем и лишних людей держать в составе даже с точки зрения отношения к тем ребятам, о которых вы говорите, не совсем правильно", — отметил он.

По словам тренера, игрокам нужно поскорее восстановить силы после травм. "В нашей команде в течение всего времени это вряд ли получится, поэтому руководство сочло возможным отпустить их для того, чтобы они играли, получали игровую практику. Мы с ними не расстаемся, а дальше посмотрим", — говорит главный тренер команды.

В этом сезоне Данильянц делает ставку на недавно приобретенного украинца Марко Девича и иранца Сердара Азмуна. Девич перешел в команду из казанского "Рубина" в январе.

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