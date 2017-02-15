Twitter заблокировал аккаунт ростовского автора петиции о новогоднем эфире

"После моей публикации о дне освобождения Ростова сервис принял решение приостановить мою учетную запись", - говорится в сообщении.
Манукян опубликовал фотографию с подписью о том, что 14 февраля - это праздник так праздник. Имелся ввиду не День влюбленных, а день освобождения города от немцев во время войны.
Ростовчанин приобрел сравнительную известность после создания петиции о новогоднем эфире на Первом канале. Он потребовал изменить новогодние программы. Обращение набрало более 170 тысяч голосов.
Сейчас на счету Манукяна более 10 аналогичных обращений. Однако большинство петиций остались практически незамеченными и почти не набрали голосов
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