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Twitter заблокировал аккаунт ростовского автора петиции о новогоднем эфире

15 февраля 2017, 13:09
В соцсети Twitter заблокировали учетную запись ростовчанина Вадима Манукяна, который стал известен благодаря петиции о новогоднем эфире на Первом канале, информацию о блокировке разместил сам Манукян на своей странице в "ВКонтакте".

"После моей публикации о дне освобождения Ростова сервис принял решение приостановить мою учетную запись", - говорится в сообщении.

Манукян опубликовал фотографию с подписью о том, что 14 февраля - это праздник так праздник. Имелся ввиду не День влюбленных, а день освобождения города от немцев во время войны.

Ростовчанин приобрел сравнительную известность после создания петиции о новогоднем эфире на Первом канале. Он потребовал изменить новогодние программы. Обращение набрало более 170 тысяч голосов.

Сейчас на счету Манукяна более 10 аналогичных обращений. Однако большинство петиций остались практически незамеченными и почти не набрали голосов

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