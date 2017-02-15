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Закредитованность населения Ростовской области выросла за год на 23%

15 февраля 2017, 11:52
В 2016 году число займов, выданных жителям Ростовской области, превысило 952,3 тысячи кредитов, подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Это на 23% больше показателя годичной давности. Общая сумма кредитов населения региона составляет 102,58 миллиарда рублей.

По уровню закредитованности населения Ростовская область оказалась на 8-м месте среди регионов страны. Так, на первой строчке рейтинга разместилась Москва вместе с областью, объем выданных кредитов в столичном регионе превышает 541,78 миллиарда рублей. Соседний Краснодарский край по этому показателю оказался на 4-м месте в России. По итогам 2016 году жители Кубани оформили 1,17 миллиона кредитов на сумму 102,5 миллиарда рублей.

В общей сложности сумма кредитов россиян составила 3,25 триллиона рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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