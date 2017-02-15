Закредитованность населения Ростовской области выросла за год на 23%

По уровню закредитованности населения Ростовская область оказалась на 8-м месте среди регионов страны. Так, на первой строчке рейтинга разместилась Москва вместе с областью, объем выданных кредитов в столичном регионе превышает 541,78 миллиарда рублей. Соседний Краснодарский край по этому показателю оказался на 4-м месте в России. По итогам 2016 году жители Кубани оформили 1,17 миллиона кредитов на сумму 102,5 миллиарда рублей.