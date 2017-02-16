Число камер фиксации нарушений ПДД увеличат в разы в Ростовской области

"Я написал не одну бумагу в правительство области с просьбой о многократном увеличении стационарных приборов. Так мы избавим инспекторов от охраны этих приборов, они будут работать системно и до позднего вечера", - рассказал он.
Необходимо предусматривать установку таких приборов фиксации во время строительства дорог, добавил Солодовников.
Напомним, в области 157 комплексов фиксации, из них 128 передвижных приборов, 19 кордонов — камер слежения, фиксирующих выезд автомобилей на полосу общественного транспорта и превышение скоростного режима, 10 парконов, контролирующих правила парковки.