rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Число камер фиксации нарушений ПДД увеличат в разы в Ростовской области

16 февраля 2017, 12:14
Необходимо увеличить количество приборов фото- и видеофиксации для предотвращения превышения скоростного режима на дорогах, считает заместитель начальника УГИБДД по Ростовской области Владимир Солодовников.

"Я написал не одну бумагу в правительство области с просьбой о многократном увеличении стационарных приборов. Так мы избавим инспекторов от охраны этих приборов, они будут работать системно и до позднего вечера", - рассказал он.

Необходимо предусматривать установку таких приборов фиксации во время строительства дорог, добавил Солодовников.

Напомним, в области 157 комплексов фиксации, из них 128 передвижных приборов, 19 кордонов — камер слежения, фиксирующих выезд автомобилей на полосу общественного транспорта и превышение скоростного режима, 10 парконов, контролирующих правила парковки.

Вы согласны с необходимостью увеличения числа камер?
Материалы по теме
МВД Дона подтвердило запрет ручных радаровКаждый четвертый прибор фиксации нарушений на дорогах Дона - муляжРостовская ГИБДД предложила закупить камеры слежения в лизинг
#Новости#Алина Андреева#Общество#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00