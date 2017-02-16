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Posted 16 февраля 2017, 11:42

Published 16 февраля 2017, 11:42

Modified 1 октября, 15:07

Updated 1 октября, 15:07

Открылась продажа билетов на новый рейс из Ростова в Новосибирск

16 февраля 2017, 11:42
С 28 апреля открывается прямой рейс из аэропорта Ростова-на-Дону в Новосибирск, началась продажа билетов, сообщается на сайте воздушной гавани в Ростове.

"Перелеты будет осуществлять компания S7 Airlines на самолетах А-320. Полет в одну сторону займет чуть более 4 часов", - говорится в сообщении.

Рейс будет выполняться по пятницам. Из Ростова самолет будет вылетать в 16.35 мск.

С 5 июня вылеты будут выполняться еще по понедельникам.

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