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Российский рынок подержанных авто вырос на 2%

16 февраля 2017, 03:24
Объем отечественного рынка легковушек с пробегом в минувшем месяце превысил 314,7 тысячи автомобилей, сообщает autostat.ru.

В сравнении с показателями годичной давности вторичный авторынок в России вырос на 1,9%. Бестселлером рынка автомобилей с пробегом неизменно является продукция отечественного автопрома. На долю марки LADA приходится более 25% всех сделок купили-продажи. По сравнению с январем 2016 года продажи LADA выросли на 2,1% до 85,3 тысячи единиц.

На втором месте оказалась Toyota, чей показатель составил почти 37 тысячи экземпляров. Тройку самых продаваемых авто на вторичном рынке замыкает Nissan с показателем 16,7 тысячи машин.

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