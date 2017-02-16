Российский рынок подержанных авто вырос на 2%

В сравнении с показателями годичной давности вторичный авторынок в России вырос на 1,9%. Бестселлером рынка автомобилей с пробегом неизменно является продукция отечественного автопрома. На долю марки LADA приходится более 25% всех сделок купили-продажи. По сравнению с январем 2016 года продажи LADA выросли на 2,1% до 85,3 тысячи единиц.