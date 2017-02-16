rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовская транспортная компания рассчитается с энергетиками до апреля

16 февраля 2017, 18:01
Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по иску энергоснабжающей организации "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" о взыскании задолженности с Ростовской транспортной компании, управляющей трамвайным парком города, поскольку стороны пришли к мировому соглашению, говорится в определении, опубликованном в картоте

Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по иску энергоснабжающей организации "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" о взыскании задолженности с Ростовской транспортной компании, управляющей трамвайным парком города, поскольку стороны пришли к мировому соглашению, говорится в определении, опубликованном в картотеке дел.

Исходя из информации, содержащейся в документе, погасить задолженность перед энергетиками, сумма которой составляет 27,7 миллиона рублей, РТК обязуется до 31 марта 2017 года. Так, первый транш 1,1 миллиона компания должна направить до 25 февраля.

Напомним, что в январе компания "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" обратилась в суд с требованием взыскать с РТК 27,7 миллиона рублей за поставленную электроэнергию с 30 июля 2016 года по 31 января 2017 года. Энергоснабжающая организация заявляла о том, что если долги не будут погашены, городские трамваи будут обесточены.

р2

Материалы по теме
"ТНС энерго" подало в суд на "Ростовскую транспортную компанию"ДТП парализовало движение троллейбуса №6 в Ростове
#Новости#Анна Петрова#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00