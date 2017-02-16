Ростовская транспортная компания рассчитается с энергетиками до апреля

Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по иску энергоснабжающей организации "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" о взыскании задолженности с Ростовской транспортной компании, управляющей трамвайным парком города, поскольку стороны пришли к мировому соглашению, говорится в определении, опубликованном в картотеке дел.
Исходя из информации, содержащейся в документе, погасить задолженность перед энергетиками, сумма которой составляет 27,7 миллиона рублей, РТК обязуется до 31 марта 2017 года. Так, первый транш 1,1 миллиона компания должна направить до 25 февраля.
Напомним, что в январе компания "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" обратилась в суд с требованием взыскать с РТК 27,7 миллиона рублей за поставленную электроэнергию с 30 июля 2016 года по 31 января 2017 года. Энергоснабжающая организация заявляла о том, что если долги не будут погашены, городские трамваи будут обесточены.
р2