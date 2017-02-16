Ростовская транспортная компания рассчитается с энергетиками до апреля

Напомним, что в январе компания "ТНС-Энерго Ростов-на-Дону" обратилась в суд с требованием взыскать с РТК 27,7 миллиона рублей за поставленную электроэнергию с 30 июля 2016 года по 31 января 2017 года. Энергоснабжающая организация заявляла о том, что если долги не будут погашены, городские трамваи будут обесточены.