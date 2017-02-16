Шесть дней в части Ростова будут выключать свет

Кроме того, на это время электричества не будет в переулках Соборный, Самарский, Мезенский, Хибинский, Днепровский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведецкий, Хоперский, Донецкий, Игарский, Коновалова, Руднева, Днепродзержинский, Одоевский, Багаевский, Таллинский, на проспекте 40-летия Победы.