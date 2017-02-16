Шесть дней в части Ростова будут выключать свет

Свет будут выключать на улицах Владиленская, Кржижановского, в переулках Герцена, Норильский, Боковский, Рационализаторский.
Также в пятницу без света останутся улицы Московская, Благодатная, Малиновского, Касторная, Первая, Вторая Киргизкая, Славинская, Татарская, Белорусская, Книжная, Детская, Солидарности, Кржижановского.
Кроме того, на это время электричества не будет в переулках Соборный, Самарский, Мезенский, Хибинский, Днепровский, Кубанский, Манычский, Сальский, Медведецкий, Хоперский, Донецкий, Игарский, Коновалова, Руднева, Днепродзержинский, Одоевский, Багаевский, Таллинский, на проспекте 40-летия Победы.
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