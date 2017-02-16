Суд против Хуруджи, обвиняемого в хищении 500 млн, перешел к прениям

Хуруджи задержали в аэропорту города Ростова-на-Дону в ночь на 3 декабря 2015 года и отпустили под залог только спустя девять месяцев после поручительства уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Предпринимателя подозревают в афере с приобретением энергооборудования, в результате которой были установлены более высокие энерготарифы. "МРСК Юга" обратилась в аппарат полномочного представителя президента России по ЮФО с просьбой проверить обоснованность действий руководства АО "Энергия". Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.