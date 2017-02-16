Суицидальная игра "Три кита" вошла в топ запросов ростовчан в Интернете

Игра "Три кита" находится на втором месте этого рейтинга. На первое место попал запрос "Гиви", на третье - "Диана Шурыгина". По данным СМИ, 17-летняя Шурыгина обвинила парня в изнасиловании, его приговорили к 8 годам заключения.
Напомним, информация о "группах смерти" в соцсетях вызвала широкий общественный резонанс.
Пользователи считают, что дети выполняют задания администраторов групп в соцсетях, после чего заканчивают жизнь суицидом. При этом символом таких групп являются киты.
По данным регионального СКР, в феврале в Ростове покончил с собой школьник. Пользователи в Интернете предположили, что подросток играл в одну из таких игр.
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