Суицидальная игра "Три кита" вошла в топ запросов ростовчан в Интернете

Игра "Три кита" находится на втором месте этого рейтинга. На первое место попал запрос "Гиви", на третье - "Диана Шурыгина". По данным СМИ, 17-летняя Шурыгина обвинила парня в изнасиловании, его приговорили к 8 годам заключения.