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Суицидальная игра "Три кита" вошла в топ запросов ростовчан в Интернете

16 февраля 2017, 17:59
В Ростовской области на прошлой неделе суицидальная игра "Три кита" вошла в топ поисковых запросов местных жителей в Интернете, эти данные появились в сервисе "Яндекс.Медиа".

Игра "Три кита" находится на втором месте этого рейтинга. На первое место попал запрос "Гиви", на третье - "Диана Шурыгина". По данным СМИ, 17-летняя Шурыгина обвинила парня в изнасиловании, его приговорили к 8 годам заключения.

Напомним, информация о "группах смерти" в соцсетях вызвала широкий общественный резонанс.

Пользователи считают, что дети выполняют задания администраторов групп в соцсетях, после чего заканчивают жизнь суицидом. При этом символом таких групп являются киты.

По данным регионального СКР, в феврале в Ростове покончил с собой школьник. Пользователи в Интернете предположили, что подросток играл в одну из таких игр.

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#Новости#Игра в самоубийство#Илья Ульянов#Происшествия
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