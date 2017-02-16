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Житель Ростовской области украл сварочное оборудование на 300 тыс руб

16 февраля 2017, 13:27
В Ростовской области задержали жителя поселка Новозарянского Октябрьского района, которого заподозрили в краже со стройки сварочного оборудования на сумму около 300 тысяч рублей, сообщает в четверг региональное УМВД РФ.

"По данным полиции, ночью 28-летний фигурант проник на стройку, украл оборудование и увез на авто", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего завели уголовное дело. Украденное оборудование вернули владельцу.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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