Житель Ростовской области украл сварочное оборудование на 300 тыс руб

В Ростовской области задержали жителя поселка Новозарянского Октябрьского района, которого заподозрили в краже со стройки сварочного оборудования на сумму около 300 тысяч рублей, сообщает в четверг региональное УМВД РФ.