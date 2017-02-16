Житель Ростовской области украл сварочное оборудование на 300 тыс руб
16 февраля 2017, 13:27
В Ростовской области задержали жителя поселка Новозарянского Октябрьского района, которого заподозрили в краже со стройки сварочного оборудования на сумму около 300 тысяч рублей, сообщает в четверг региональное УМВД РФ.
"По данным полиции, ночью 28-летний фигурант проник на стройку, украл оборудование и увез на авто", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего завели уголовное дело. Украденное оборудование вернули владельцу.