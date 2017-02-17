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Фильм ВВС о фанатах из России способен дискредитировать ЧМ-2018 – эксперт

17 февраля 2017, 14:28
Фильм о российских футбольных болельщиках, снятый ВВС, способен дискредитировать Чемпионат мира 2018 года, сообщает в пятницу ТАСС.

"Создатели фильма преследуют одну конкретную цель – отбить желание посетить мировые соревнования в России", - цитирует издание представителя посольства РФ в Лондоне.

Создатели фильма скомпоновали в единое целое самые шокирующие любительские кадры с ряда футбольных матчей и инцидента на матче в Марселе в прошлом году, пытаясь по максимуму дискредитировать РФ.

Кроме того, создатели фильма недвусмысленно дают понять, что российские фанаты настроены отомстить за беспорядки в Марселе.

Как заявили в посольстве РФ в Англии, фильм оставляет состояние шока после просмотра. Впрочем, подобные акции имели место и перед Олимпиадой в Сочи, что не помешало пройти мероприятию на высшем уровне.

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