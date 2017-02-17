Хуруджи поймали на противоречиях

Бывший глава представительства Агентства стратегических инициатив в ЮФО, глава АО «Энергия» Александр Хуруджи после задержания в декабре 2015 года заявил о себе в СМИ как жертва большой компании и государства, которые не дают шансов для развития честного частного бизнеса. После выхода из-под ареста под залог в 5 миллионов рублей и назначения Хуруджи уполномоченным по правам находящихся в СИЗО бизнесменов к этим обвинениям добавились и комментарии о неэффективности работы правоохранительной системы. Однако за несколько месяцев работы в новой должности не появилось подтверждённой информации об освобождении незаконно арестованных предпринимателей благодаря его участию.
Схема
Главный акционер АО «Энергия» Александр Хуруджи и бывший руководитель компании Сергей Конопский проходят подсудимыми по делу об особо крупном мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств.
Предполагается, что 1 января 2014 года АО «Энергия», передающее для МРСК энергию по тарифу 1,1285 рубля за 1 кВтч, выкупило оборудование в городе Красный Сулин, через которое передается большое количество электроэнергии по тарифу в 0,27276 рубля. После этого компания Хуруджи предъявила требование к «МРСК Юга» оплатить весь объем по повышенному тарифу.
Нестыковки
Сторона защиты неоднократно заявляла, что не видит основания для возбуждения уголовного дела, так как в нем отсутствует заявление потерпевшей стороны. При этом представитель «МРСК Юга» пояснил RostovGazeta:
«Мы написали обращение в полпредство Президента РФ в ЮФО с просьбой обратить внимание на эту ситуацию и провести проверку законности действий ряда лиц. Результаты этой проверки были направлены в правоохранительные органы и стали основанием для возбуждения дела».
Хуруджи неоднократно заявлял, что случившееся – попытка рейдерского захвата его компании, которая оказалась на грани банкротства.
При этом в ходе заседания в четверг представители «МРСК Юга» представили в суде доказательства попыток обанкротить компанию именно со стороны АО «Энергия».
«Это заявление, которое АО Энергия подавала в арбитражный суд области 13 октября 2014 года и определение, в котором компании было отказано в признании должника банкротом. Данные документы подтверждают, что АО «Энергия» пыталась обанкротить ПАО «МРСК Юга», предпринимала действия, по крайней мере», - сказал представитель потерпевшей стороны.
Защита Хуруджи требовала отказать в приобщении этих доказательств к делу, однако суд поддержал позицию МРСК.
Кроме того, суду представили документы, опровергающие позицию подсудимых о том, что они получали деньги из «МРСК Юга» исключительно по судебным актам.
В то же время, по данным СМИ, в материалах дела есть информация о том, что как только деньги поступали в компанию Хуруджи, они снимались и обналичивались. На тещу Хуруджи была открыта коммерческая фирма, которую Энергия прокредитовала на 80 миллионов. Эта фирма обанкротилась, а кредит остался непогашен. Кроме этого, в тарифы АО «Энергия» включала обслуживание оборудования и другие работы, которые по факту не выполнялись, а акты выполненных работ подписывались и оплачивались.
На одном из последних судебных заседаний второй фигурант дела — бывший гендиректор компании Сергей Конопский заявил, что фактическое управление "Энергией" в момент установления тарифов осуществлял младший брат Хуруджи Сергей. В отношении него сейчас также заведено уголовное дело, он находится в федеральном розыске.
К настоящему времени сторона обвинения и сторона защиты представила доказательства по делу, допрошены свидетели. Мнение участников процесса выслушают во время судебных прений 28 февраля, после чего суд примет решение.
В течение дня четверга получить комментарии самого Хуруджи по этому поводу не удалось.