Хуруджи поймали на противоречиях

В то же время, по данным СМИ, в материалах дела есть информация о том, что как только деньги поступали в компанию Хуруджи, они снимались и обналичивались. На тещу Хуруджи была открыта коммерческая фирма, которую Энергия прокредитовала на 80 миллионов. Эта фирма обанкротилась, а кредит остался непогашен. Кроме этого, в тарифы АО «Энергия» включала обслуживание оборудования и другие работы, которые по факту не выполнялись, а акты выполненных работ подписывались и оплачивались.