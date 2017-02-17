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Posted 17 февраля 2017, 14:16

Published 17 февраля 2017, 14:16

Modified 1 октября, 13:13

Updated 1 октября, 13:13

Музей истории донского казачества в Новочеркасске получил новое здание

17 февраля 2017, 14:16
В Новочеркасске Ростовской области в пятницу музею истории донского казачества передали новое здание, сообщает правительство региона.

"В здании будет расположено фондохранилище. Это сделает возможным улучшить условия хранения фондовых коллекций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь здания составляет почти 700 квадратных метров. Оно находится на проспекте Ермака и было возведено в 19 веке.

За это время у него несколько раз менялись владельцы.

Сейчас коллекция музея имеет 200 тысяч различных предметов.

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