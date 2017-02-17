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Самые распространенные мифы о трансгендерах

17 февраля 2017, 17:29
Трансгендеры - кто они такие? Как они себя ведут и чем живут? Мы хотим раскрыть для вас самые распространенные мифы об этих людях.

1. Трансгендеры - кто это?

Трансгендеры являются людьми, которые идентифицируют себя с полом, противоположным приписанному при рождении.

Это касается случаев, когда мужчина говорит, что родился в теле женщины и наоборот.

2. Миф №1. У трансгендеров сумасшедшая жизнь

Это одно из самых распространенных заблуждений. Оно сформировалось из-за трансляций на телевидении и в кино. Заблуждение включает в себя очень мужественное или очень женственное поведение, наркотики и проституцию.

Конечно, попадаются люди, которые придерживаются такого образа жизни. Однако все трансгендеры живут самой обыкновенной жизнью. Они ходят на работу, в кино, покупают продукты.

3. Миф№2. Трансгендеры просто запутались

У трансгендеров есть пол. Они могут быть мужчинами, женщинами или интерсексуальными людьми. Также у них есть гендер. Это означает, что они могут быть мужчинами, женщинами или идентифицировать себя по-другому.

Трансгендеры точно знают свои пол и свой гендер.

4. Миф№3. Трансгендеры невменяемы

Действительно, многие трансгендеры страдают от психических расстройств. Только это происходит не из-за их гендерной идентичности.

Это обычные люди, ведущие обычный образ жизни. При этом, многие переживают из-за того, что являются такими. Все эти переживания можно назвать неврозом.

5. Миф№4. Трансгендеры гомосексуальны

Нельзя сравнивать ориентацию и половую принадлежность человека.

Ориентация – это сексуальное влечение к кому-то, а пол – то, кто ты есть. Эти категории никак не связаны друг с другом.

Гомосексуальность - это сексуальное влечение к индивидам своего пола.

6. Миф№5. Трансгендеры ненавидят свое тело

Можно предположить, что человек, идентифицирующий себя как мужчина, чувствует себя неудобно в женском теле, и наоборот. Однако это совсем не означает, что трансгендер обязательно ненавидит свое тело. Одним не нравится свое тело, другие выбирают то, что у них есть.

7. Миф №6. По человеку понятно, что он трансгендер

Очень многие трансгендеры ведут себя в обществе, как обычные люди. Поэтому вычислить их невозможно.

Они не ведут себя на улицах, как фрики и не одеваются в неестественную одежду.

8. Миф №7. Смена пола – это простая операция

Операция по смене пола - это сложный многоступенчатый процесс. Он включат в себя хирургическую операцию и социальные изменения.

Есть трансгендеры, которые выбирают гормонотерапию без радикальных вмешательств.

9. Миф №8. Все трансгендеры меняют пол

Это распространенный миф. Операции делают не все трансгендеры, так как они дорогостоящие, а также из-за состояния здоровья.

Есть информация, что примерно 2% трансгендеров, сменивших пол, жалеют об этом.

10. Миф №9. Трансвеститы - тоже трансгендеры

Нет, это не так. Если человек трансгендер, это не означает, что он будет наряжаться в другу одежду. Также быть трансвеститом – не значит являться трансгендером.

Трансвеститы - это генетически полноценные мужчины и женщины, которые испытывают сексуальное наслаждение от того, что носят одежду противоположного пола, делают прическу, макияж.

11. Факт. Трансгендер в СИЗО в Ростовской области.

Один из реальных случаев. Трансгендер Альбина Матюнина получила в 2011 году 2 года условно за кражу из магазина 1,8 тысячи рублей.

В какой-то момент осужденная уклонилась от наказания и перестала отмечаться в инспекции. Матюнину объявили в розыск. Задержать ее удалось в столице, когда она пыталась в отделе ФМС заменить паспорт.

Однако, поменяв пол с мужского на женский, получить новый документ она не успела. Альбину этапировали в московское, затем в ростовское СИЗО-1, оттуда она попала в СИЗО Новочеркасска.

Пол задержанной в паспорте идентифицирован как мужской, поэтому ее помещали в мужское СИЗО.

Матюнину освободили в декабре 2016 года.

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#Карточки#Илья Ульянов
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