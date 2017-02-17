Самые распространенные мифы о трансгендерах

Трансгендеры являются людьми, которые идентифицируют себя с полом, противоположным приписанному при рождении.
Это касается случаев, когда мужчина говорит, что родился в теле женщины и наоборот.
Это одно из самых распространенных заблуждений. Оно сформировалось из-за трансляций на телевидении и в кино. Заблуждение включает в себя очень мужественное или очень женственное поведение, наркотики и проституцию.
Конечно, попадаются люди, которые придерживаются такого образа жизни. Однако все трансгендеры живут самой обыкновенной жизнью. Они ходят на работу, в кино, покупают продукты.
У трансгендеров есть пол. Они могут быть мужчинами, женщинами или интерсексуальными людьми. Также у них есть гендер. Это означает, что они могут быть мужчинами, женщинами или идентифицировать себя по-другому.
Трансгендеры точно знают свои пол и свой гендер.
Действительно, многие трансгендеры страдают от психических расстройств. Только это происходит не из-за их гендерной идентичности.
Это обычные люди, ведущие обычный образ жизни. При этом, многие переживают из-за того, что являются такими. Все эти переживания можно назвать неврозом.
Нельзя сравнивать ориентацию и половую принадлежность человека.
Ориентация – это сексуальное влечение к кому-то, а пол – то, кто ты есть. Эти категории никак не связаны друг с другом.
Гомосексуальность - это сексуальное влечение к индивидам своего пола.
Можно предположить, что человек, идентифицирующий себя как мужчина, чувствует себя неудобно в женском теле, и наоборот. Однако это совсем не означает, что трансгендер обязательно ненавидит свое тело. Одним не нравится свое тело, другие выбирают то, что у них есть.
Очень многие трансгендеры ведут себя в обществе, как обычные люди. Поэтому вычислить их невозможно.
Они не ведут себя на улицах, как фрики и не одеваются в неестественную одежду.
Операция по смене пола - это сложный многоступенчатый процесс. Он включат в себя хирургическую операцию и социальные изменения.
Есть трансгендеры, которые выбирают гормонотерапию без радикальных вмешательств.
Это распространенный миф. Операции делают не все трансгендеры, так как они дорогостоящие, а также из-за состояния здоровья.
Есть информация, что примерно 2% трансгендеров, сменивших пол, жалеют об этом.
Нет, это не так. Если человек трансгендер, это не означает, что он будет наряжаться в другу одежду. Также быть трансвеститом – не значит являться трансгендером.
Трансвеститы - это генетически полноценные мужчины и женщины, которые испытывают сексуальное наслаждение от того, что носят одежду противоположного пола, делают прическу, макияж.
Один из реальных случаев. Трансгендер Альбина Матюнина получила в 2011 году 2 года условно за кражу из магазина 1,8 тысячи рублей.
В какой-то момент осужденная уклонилась от наказания и перестала отмечаться в инспекции. Матюнину объявили в розыск. Задержать ее удалось в столице, когда она пыталась в отделе ФМС заменить паспорт.
Однако, поменяв пол с мужского на женский, получить новый документ она не успела. Альбину этапировали в московское, затем в ростовское СИЗО-1, оттуда она попала в СИЗО Новочеркасска.
Пол задержанной в паспорте идентифицирован как мужской, поэтому ее помещали в мужское СИЗО.
Матюнину освободили в декабре 2016 года.