Самые распространенные мифы о трансгендерах

Можно предположить, что человек, идентифицирующий себя как мужчина, чувствует себя неудобно в женском теле, и наоборот. Однако это совсем не означает, что трансгендер обязательно ненавидит свое тело. Одним не нравится свое тело, другие выбирают то, что у них есть.