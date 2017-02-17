Седьмой континент нашли на Земле ученые

Плита площадью почти в 5 миллионов квадратных километров и на 94% скрывающаяся под водой, предположительно, является частью суперконтинента Гондвана. Оставшиеся же на поверхности океана участки схожи между собой по составу и отличны от других континентов, имеют гораздо большие, чем у островов, континентальные шельфы и имеют четкие границы, то есть имеют совокупность признаков, по которым их можно определить как единую часть света.