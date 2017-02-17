Седьмой континент нашли на Земле ученые

"Собственно саму Новую Зеландию, Каледонию и группу близлежащих островов можно назвать континентом по той причине, что они лежат на единой континентальной плите", - сказано в сообщении.
Плита площадью почти в 5 миллионов квадратных километров и на 94% скрывающаяся под водой, предположительно, является частью суперконтинента Гондвана. Оставшиеся же на поверхности океана участки схожи между собой по составу и отличны от других континентов, имеют гораздо большие, чем у островов, континентальные шельфы и имеют четкие границы, то есть имеют совокупность признаков, по которым их можно определить как единую часть света.
Отмечается, что открытие сделали ученые с островов, входящих в гипотетический континент, а их коллеги с признанных частей света встретили известие весьма скептически.
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