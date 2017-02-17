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Титов проведет независимую экспертизу здоровья арестованного главы "Ванта"

17 февраля 2017, 11:28
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов проведет независимую экспертизу неизлечимого заболевания главы некогда одного из крупнейших строительных концернов "Вант" Валерия Чабанова, который находится в СИЗО №1 города Ростова-на-Дону по обвинению в мошенничестве, сообщил сам Титов.

Чабанова подозревают в хищении порядка 300 миллионов денежных средств дольщиков. Его арестовали 6 февраля прошлого года в Таиланде. Сейчас он находится под стражей с последней стадией рака и нуждается в узкоспециализированном лечении.

"Последнее медицинское свидетельствование прокуратуры говорит о том, что у него вообще нет никакого заболевания. У нас на руках другое заключение. Мы достаточно часто бываем у Чабанова и действительно видим, что человек умирает. Мы инициируем независимую медицинскую экспертизу, которую проведут московские врачи", — отметил Титов.

В понедельник Чабанову продлили срок заключения под стражей еще на три месяца. Ранее его увезли из следственного изолятора с ухудшением состояние здоровья — врачи из медучреждения при СИЗО диагностировали у него метастазы в кости таза, что является следствием раковых заболеваний.

Есть ли смысл судить Чабанова?
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