Титов проведет независимую экспертизу здоровья арестованного главы "Ванта"

"Последнее медицинское свидетельствование прокуратуры говорит о том, что у него вообще нет никакого заболевания. У нас на руках другое заключение. Мы достаточно часто бываем у Чабанова и действительно видим, что человек умирает. Мы инициируем независимую медицинскую экспертизу, которую проведут московские врачи", — отметил Титов.