Ростовская область обогнала соседей по стоимости приготовления блинов

Стоимость приготовления традиционного блюда русской кухни рассчитывалась исходя из средних цен на молоко, подсолнечное масло, яйца, муку и сахар. Так, по сравнению с данными за 2016 год цена на любимое многими россиянами лакомство в регионе выросла всего на 1%.
По стоимости приготовления блинов Ростовская область оказалась на 37-м месте в России, обогнав многих соседей. Например, в Воронежской области, чтобы испечь три десятка блинов, нужно потратить чуть больше 76 рулей, в Астраханской области 76,5 рубля, в Ставропольском крае - 77,67 рубля, в Волгоградской области на 1 копейку больше. Жителям соседнего Краснодарского края блины обходятся в 79,35 рубля.
Самые дорогие блины в России оказались в Ненецком автономном округе, на их приготовление местным хозяйкам приходится тратить 152,18 рубля. Больше всех в Масленицу могут сэкономить жители Татарстана, потратив всего 68,23 рубля.
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