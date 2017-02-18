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Ростовская область обогнала соседей по стоимости приготовления блинов

18 февраля 2017, 12:58
Приготовление традиционных для масленичной недели блюда - блинов обойдется жителям Ростовской области в 80,39 рубля за 30 штук, говорится в исследовании портала agro2b.ru.

Стоимость приготовления традиционного блюда русской кухни рассчитывалась исходя из средних цен на молоко, подсолнечное масло, яйца, муку и сахар. Так, по сравнению с данными за 2016 год цена на любимое многими россиянами лакомство в регионе выросла всего на 1%.

По стоимости приготовления блинов Ростовская область оказалась на 37-м месте в России, обогнав многих соседей. Например, в Воронежской области, чтобы испечь три десятка блинов, нужно потратить чуть больше 76 рулей, в Астраханской области 76,5 рубля, в Ставропольском крае - 77,67 рубля, в Волгоградской области на 1 копейку больше. Жителям соседнего Краснодарского края блины обходятся в 79,35 рубля.

Самые дорогие блины в России оказались в Ненецком автономном округе, на их приготовление местным хозяйкам приходится тратить 152,18 рубля. Больше всех в Масленицу могут сэкономить жители Татарстана, потратив всего 68,23 рубля.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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