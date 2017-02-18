Ростовская область обогнала соседей по стоимости приготовления блинов

По стоимости приготовления блинов Ростовская область оказалась на 37-м месте в России, обогнав многих соседей. Например, в Воронежской области, чтобы испечь три десятка блинов, нужно потратить чуть больше 76 рулей, в Астраханской области 76,5 рубля, в Ставропольском крае - 77,67 рубля, в Волгоградской области на 1 копейку больше. Жителям соседнего Краснодарского края блины обходятся в 79,35 рубля.