В Ростовской области в 3 раза выросло число махинаций со счетчиками газа

Наибольшее число нарушений зафиксировано на Егорлыкском, Таганрогском и Шахтинском участках.

"В соответствии со вступившими с начала текущего года правилами предоставления коммунальных услуг, нарушителям придется заплатить немалую сумму, поскольку она рассчитывается по нормативам за последние три месяца с применением повышающего коэффициента", - говорится в сообщении компании-поставщика газа.