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В Ростовской области в 3 раза выросло число махинаций со счетчиками газа

18 февраля 2017, 11:43
Газовики в Ростовской области в январе выявили 189 случаев махинаций со счетчиками, говорится в сообщении компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

По сравнению с данными за январь 2016 года, число случаев вмешательств абонентов в работу приборов учета выросло в три раза. Чаще всего нарушители срывали пломбы на счетчиках или устанавливали специальные заглушки.

Наибольшее число нарушений зафиксировано на Егорлыкском, Таганрогском и Шахтинском участках.
"В соответствии со вступившими с начала текущего года правилами предоставления коммунальных услуг, нарушителям придется заплатить немалую сумму, поскольку она рассчитывается по нормативам за последние три месяца с применением повышающего коэффициента", - говорится в сообщении компании-поставщика газа.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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