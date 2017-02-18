В Ростовской области в 3 раза выросло число махинаций со счетчиками газа

По сравнению с данными за январь 2016 года, число случаев вмешательств абонентов в работу приборов учета выросло в три раза. Чаще всего нарушители срывали пломбы на счетчиках или устанавливали специальные заглушки.
Наибольшее число нарушений зафиксировано на Егорлыкском, Таганрогском и Шахтинском участках.
"В соответствии со вступившими с начала текущего года правилами предоставления коммунальных услуг, нарушителям придется заплатить немалую сумму, поскольку она рассчитывается по нормативам за последние три месяца с применением повышающего коэффициента", - говорится в сообщении компании-поставщика газа.
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