Единый черный список пассажиров может появиться в России

"Авиакомпании будут заносить в такой список дебоширов, чье присутствие на борту создает дискомфорт или угрожает здоровью и жизни остальных пассажиров", - сказано в сообщении.
Включенным в реестр гражданам на 3 года запретят пользоваться авиасообщением, исключение составят только отдельные случаи, в которых невозможно вернуться домой из-за рубежа другим способом или необходимо сопроводить инвалидов или больных родственников.
Определять, кому нельзя летать, будут авиакомпании, а именно экипажи самолетом, заверяя свое решение в Росавиации. После утверждения в Росавииции прекращается продажа билетов занесенному в список гражданину.
Отмечается, что российские авиаперевозчики предложение поддержали, но в целом оно еще требует доработки.
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