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Единый черный список пассажиров может появиться в России

20 февраля 2017, 11:03
Предложение о создании единого реестра лиц, которым запретят летать на самолетах, внесла Госдума РФ, сообщает "Коммерсант".

"Авиакомпании будут заносить в такой список дебоширов, чье присутствие на борту создает дискомфорт или угрожает здоровью и жизни остальных пассажиров", - сказано в сообщении.

Включенным в реестр гражданам на 3 года запретят пользоваться авиасообщением, исключение составят только отдельные случаи, в которых невозможно вернуться домой из-за рубежа другим способом или необходимо сопроводить инвалидов или больных родственников.

Определять, кому нельзя летать, будут авиакомпании, а именно экипажи самолетом, заверяя свое решение в Росавиации. После утверждения в Росавииции прекращается продажа билетов занесенному в список гражданину.

Отмечается, что российские авиаперевозчики предложение поддержали, но в целом оно еще требует доработки.

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