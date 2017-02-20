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На цветы и концерт к 8 марта власти Ростовской области потратят 557 тыс

20 февраля 2017, 12:51
На праздничные букеты и организацию торжественного собрания с проведением концерта, посвященного 8 марта, правительство Ростовской области потратит 557 тысяч рублей, следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

Так, на закупку цветов будет потрачено 236 тысяч рублей, еще 347 тысяч рублей будут направлены на организацию торжественного собрания с проведением праздничного концерта. Кроме того, на портале госзакупок имеется информация о запланированном областном фестивале национального творчества "Этностиль" и Дня единения народов России и Белоруссии, на организацию которых также будут потрачено 240 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре 2016 года также сообщалось о закупке губернаторских букетов на сумму 3,2 миллиона рублей.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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