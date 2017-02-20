На цветы и концерт к 8 марта власти Ростовской области потратят 557 тыс

Так, на закупку цветов будет потрачено 236 тысяч рублей, еще 347 тысяч рублей будут направлены на организацию торжественного собрания с проведением праздничного концерта. Кроме того, на портале госзакупок имеется информация о запланированном областном фестивале национального творчества "Этностиль" и Дня единения народов России и Белоруссии, на организацию которых также будут потрачено 240 тысяч рублей.
Напомним, что в декабре 2016 года также сообщалось о закупке губернаторских букетов на сумму 3,2 миллиона рублей.
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