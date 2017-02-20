Почти 5,5 тыс аварийных деревьев спилят в Ростове в 2017 г

"На нужды озеленения города в этом году выделили 600 миллионов рублей. За эти средства необходимо сухие деревья поубирать, а новые посадить, надо цветы посадить, надо уходовые работы на объектах озеленения сделать. Этих денег с горем пополам хватает для того, чтобы убрать сухие деревья. В этом году их будет убрано в пределах 5,5 тысяч штук", — отметил Арцыбашев.