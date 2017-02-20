rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Почти 5,5 тыс аварийных деревьев спилят в Ростове в 2017 г

20 февраля 2017, 11:02
Администрация Ростова-на-Дону планирует спилить почти 5,5 тысячи аварийных деревьев — на эти цели в бюджете города заложено порядка 600 миллионов рублей, рассказал на медиаланче у информационного агентства RostovGazeta экс-замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев.

"На нужды озеленения города в этом году выделили 600 миллионов рублей. За эти средства необходимо сухие деревья поубирать, а новые посадить, надо цветы посадить, надо уходовые работы на объектах озеленения сделать. Этих денег с горем пополам хватает для того, чтобы убрать сухие деревья. В этом году их будет убрано в пределах 5,5 тысяч штук", — отметил Арцыбашев.

В этом году также за счет средств бюджета планируют посадить около 4 тысяч новых деревьев. Арцыбашев утверждает, что дешевле всего сажать деревья с открытой корневой системой, которым три-пять лет и которые в большой объеме производят российские питомники. Однако более половины из них не приживается, остальные ломают жители города.

Материалы по теме
Падения деревьев прогнозируются в Ростове из-за непогодыТомографы будут использовать в Ростове для выявления аварийных деревьев
#Новости#Юлия Ликарчук#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00