Рекомендованный доход ипотечного заемщика на Дону снизился на 2 тыс руб

Так, в сравнении с данными за 2014 год, рекомендованный доход клиента банка при оформлении ипотеки снизился на 1,9 тысячи рублей, или на 2,7%. В целом по стране ситуация с доступностью ипотечного кредитования довольно неоднородна. Наибольшее снижение рекомендованного дохода ипотечного заемщика зафиксировано в Чукотском автономном округе (-21,2%), а также в Астраханской области (-15,4%) и соседней Воронежской области (-14,7%).