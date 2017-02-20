rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2017, 07:34

Published 20 февраля 2017, 07:34

Modified 11 сентября 2022, 16:17

Updated 11 сентября 2022, 16:17

Рекомендованный доход ипотечного заемщика на Дону снизился на 2 тыс руб

20 февраля 2017, 07:34
Средний объем рекомендованного семейного заработка, необходимого для "безболезненной" выплаты кредитных взносов по ипотеке в Ростовской области по итогам 2016 года составил 68 тысяч рублей, следует из сообщения Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в сравнении с данными за 2014 год, рекомендованный доход клиента банка при оформлении ипотеки снизился на 1,9 тысячи рублей, или на 2,7%. В целом по стране ситуация с доступностью ипотечного кредитования довольно неоднородна. Наибольшее снижение рекомендованного дохода ипотечного заемщика зафиксировано в Чукотском автономном округе (-21,2%), а также в Астраханской области (-15,4%) и соседней Воронежской области (-14,7%).

"Средний размер семейного дохода, необходимого для выплаты ипотеки, по России снизился на 2,9% до 73,1 тысячи рублей", - говорится в исследовании.

р2

А ваш семейный доход позволил бы получить ипотеку?
Проголосовало: 0 чел.
Материалы по теме
Дон вошел в число регионов с наибольшим объемом военной ипотеки
#Анна Петрова#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика