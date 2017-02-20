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Ростовчанин получил 22 года за убийство 13-летней давности

20 февраля 2017, 17:00
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 22 годам заключения Владимира Лиманского, которого признали виновным в убийстве женщины в 2003 году, сообщает в пятницу региональное УСКР.

"Суд установил, что в 2003 году фигурант под предлогом найма жилья проник домой к жительнице Новошахтинска. Далее он ее задушил и украл деньги, два охотничьих ружья и личные вещи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело 52-летней женщины нашли 18 февраля 2003 года. Сейчас Лиманскому 40 лет.

По данным региональной прокуратуры, осужденный совершил преступление вместе со знакомой. Задушена пенсионерка была проводом от электрической лампы. Уголовное дело в отношении фигурантки прекратили, так как она умерла.

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