Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

"Генсек заявил, что был "шокирован и огорчен" трагической вестью, и назвал Чуркина искусным дипломатом, присутствия которого будет не хватать на заседаниях ООН", - сказано в сообщении.
Председатель 71-й сессии ООН Питер Томсон в своем Twitter высказал мнение, что Генассамблея "в лице Чуркина потеряла сына". Свои соболезнования семье российского дипломата приносят представители всех стран, в постпредстве России при ООН со вторника открыли книгу соболезнований.
Кроме того, в ближайшие дни в ООН проведут спецзаседание, посвященное памяти российского дипломата.
Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник на своем рабочем посту, накануне своего 65-летия.
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