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Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Чуркина

21 февраля 2017, 11:36
Письменные соболезнования в связи с кончиной постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина направил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш российской стороне, сообщает во вторник ТАСС.

"Генсек заявил, что был "шокирован и огорчен" трагической вестью, и назвал Чуркина искусным дипломатом, присутствия которого будет не хватать на заседаниях ООН", - сказано в сообщении.

Председатель 71-й сессии ООН Питер Томсон в своем Twitter высказал мнение, что Генассамблея "в лице Чуркина потеряла сына". Свои соболезнования семье российского дипломата приносят представители всех стран, в постпредстве России при ООН со вторника открыли книгу соболезнований.

Кроме того, в ближайшие дни в ООН проведут спецзаседание, посвященное памяти российского дипломата.

Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник на своем рабочем посту, накануне своего 65-летия.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Политика
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