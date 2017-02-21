Глава Ростова поставил себе "тройку" за работу

«Есть у меня руководитель в лице губернатора, который мне и задачи ставит, и оценки, но если говорить по существу вопроса, то конечно не хотелось бы заниматься самобичеванием и поставить себе неуд, пока на троечку», — отметил он на вопрос журналиста.