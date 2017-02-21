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Posted 21 февраля 2017, 16:34

Published 21 февраля 2017, 16:34

Modified 1 октября, 14:01

Updated 1 октября, 14:01

Глава Ростова поставил себе "тройку" за работу

21 февраля 2017, 16:34
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев оценил свою работу в первые сто дней на посту мэра города на «троечку», сообщил на пресс-конференции во вторник сам Кушнарев.

«Есть у меня руководитель в лице губернатора, который мне и задачи ставит, и оценки, но если говорить по существу вопроса, то конечно не хотелось бы заниматься самобичеванием и поставить себе неуд, пока на троечку», — отметил он на вопрос журналиста.

Кушнарев также подчеркнул, что лучший эксперт в этом вопросе — народ, который должен заметить улучшения на улицах города. «Большую работу разворачиваем по наведению чистоты и порядка на улицах города. Сейчас надо менять подходы в работе», — считает он.

#Политика#Новости
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