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Posted 21 февраля 2017, 15:07

Published 21 февраля 2017, 15:07

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Подвал в многоэтажке на Ларина в Ростове залило водой

21 февраля 2017, 15:07
В Ростове-на-Дону на улице Ларина подвал девятиэтажного дома был частично залит холодной водой и канализационными стоками, сообщает во вторник правительство региона.

"Граждане обратились в прокуратуру, после чего была проведена проверка. Специалисты установили, что металлическая дверь на входе в подвал имела сквозные повреждения полотна. Также были замечены насекомые", - говорится в сообщении.

Также нижняя разводка системы холодного водоснабжения имела дефекты. Кроме того, в подвале не было освещения.

В результате главу компании "Лидер-2" привлекли к административной ответственности.

Уточняется, что все нарушения были устранены. Сейчас подвал находится в удовлетворительном состоянии. Всего в доме 148 квартир.

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