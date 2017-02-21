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Турки хотят построить заводы по производству муки под Ростовом

21 февраля 2017, 18:48
Производители муки из Турции заинтересовались строительством в Ростовской области перерабатывающих заводов, заявил эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

«За счет внедрения новых совместных форм бизнеса могут произойти финансовые вливания в наше региональное производство со стороны турецких компаний. Им интересно построить здесь завод по переработке», – сказал он.

Какие именно компании уже выступили с подобными проектами для области, не уточняется.

По словам спикера, сейчас Турция является крупнейшим экспортером муки в 40 стран мира, обладая технологией производства до 12 сортов муки из одного и того же зерна, в то время как в России может производиться всего 3 сорта.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Экономика
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