Турки хотят построить заводы по производству муки под Ростовом

«За счет внедрения новых совместных форм бизнеса могут произойти финансовые вливания в наше региональное производство со стороны турецких компаний. Им интересно построить здесь завод по переработке», – сказал он.
Какие именно компании уже выступили с подобными проектами для области, не уточняется.
По словам спикера, сейчас Турция является крупнейшим экспортером муки в 40 стран мира, обладая технологией производства до 12 сортов муки из одного и того же зерна, в то время как в России может производиться всего 3 сорта.