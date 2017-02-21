В 2017 не будет резких скачков цен – Росстат

Также она отметила, что в 2016 году социально-необходимые товары из продовольственной корзины в Ростовской области подорожали всего на 0,9%, в то время как остальные продукты – на 3,8%. В начале 2017 года эти показатели пока сравнялись на уровне 0,8-0,9%.