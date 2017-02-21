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В 2017 не будет резких скачков цен – Росстат

21 февраля 2017, 17:55
Резких скачков цен на продукты питания в 2017 году ожидать не следует, согласно прогнозам Росстата, сообщила заместитель руководителя территориального органа федеральной службы государственной статистики Ростовской области Марина Самойлова.

"Говорить о ценах сейчас можно спокойно. Нет никаких нетипичных изменений цен. Экстремальных всплесков по продуктам питания не наблюдается, и ничего не говорит о том, что они могут быть в обозримом будущем", – подытожила она.

Также она отметила, что в 2016 году социально-необходимые товары из продовольственной корзины в Ростовской области подорожали всего на 0,9%, в то время как остальные продукты – на 3,8%. В начале 2017 года эти показатели пока сравнялись на уровне 0,8-0,9%.

Подешевели хлеб и сахар, составив 99,7% и 97,9% к ценам декабря 2016 года, соответственно.
По словам Самойловой, в течение года возможно также снижение потребительских цен на подсолнечное масло, которое уже подешевело на 0,9% по отношению к декабрю.

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#Новости#Анастасия Жирнякова#Экономика
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