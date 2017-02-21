Задержаны шесть ростовчан, похищавших деньги у пенсионеров из Москвы

"По данным полиции, три женщины и три мужчины звонили московским пенсионерам и предлагали бесплатные путевки на отдых. После получения отказа они предлагали перечислить компенсацию и просили у пострадавших данные банковских карт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пенсионеры диктовали данные, а также код, полученный в смс. В результате задержанные получали доступ к счетам потерпевших и воровали деньги.
Во время обысков изъяли телефоны, ноутбуки и деньги. Подозреваемым от 19 до 44 лет. По фактам случившегося завели уголовное дело.
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