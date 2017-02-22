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Posted 22 февраля 2017, 07:09

Published 22 февраля 2017, 07:09

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Бизнесмен в Ростовской области задолжал 6 млн руб налогов

22 февраля 2017, 07:09
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении директора и главбуха организации, которые уклонились от выплаты налогов на 6 миллионов рублей, эти сведения разместили на сайте областного УМВД РФ.

"По мнению полиции, фигуранты включали в декларации фальшивые данные, занижающие налогооблагаемую базу", - отмечается в сообщении.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Каждому грозит до шести лет заключения.

Аналогичные преступления выявляются в регионе на постоянной основе.

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