Губернатор назвал "стыдобой" инфраструктуру для ростовских инвалидов

"Тема, которой мы занимаемся постоянно – доступная среда. На последнем приеме ко мне пришел человек на коляске и попросил купить ступенькоход (робот, который поднимается к инвалиду, забирает его из квартиры и опускает в машину). Я задал вопрос министру – для этой территории мы решим проблему и этого будет достаточно, как мне говорят. А как с этим обстоят дела в территориях? Да никак, в Ростове нет ни одного такого устройства", - рассказал он.
Голубев добавил, что социального такси в Ростове нет ни одного, и инвалид не может заказать такое такси.
"Это же стыдоба, какая доступная среда, что мы сами себя успокаиваем? Понаделали пандусов, по которым взрослому нормальному человеку пройти сложно, а на коляске и не подберешься", - отметил Голубев.
В Ростове возможность получить социальное такси должна быть в каждом районе, считает он. Также Голубев поручил купить ступенькоходы в десять территорий, и чтобы в каждом городе была возможность забрать инвалида из дома и доставить в пункт назначения.
"Мы понимаем источник финансирования в этом направлении, мы проработали техническое состояние транспортных средств, которые нужно приобрести – это должен быть микроавтобус, оборудованный специальным подъемником", - рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.
Голубев попросил сделать подарок жителям области к ее 80-летию в этом году, создав доступную среду для инвалидов.