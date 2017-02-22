Губернатор назвал "стыдобой" инфраструктуру для ростовских инвалидов

"Тема, которой мы занимаемся постоянно – доступная среда. На последнем приеме ко мне пришел человек на коляске и попросил купить ступенькоход (робот, который поднимается к инвалиду, забирает его из квартиры и опускает в машину). Я задал вопрос министру – для этой территории мы решим проблему и этого будет достаточно, как мне говорят. А как с этим обстоят дела в территориях? Да никак, в Ростове нет ни одного такого устройства", - рассказал он.