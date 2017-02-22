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Posted 22 февраля 2017, 14:02

Published 22 февраля 2017, 14:02

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Мотострелков ЮВО подняли по тревоге на марш в 1 тыс км

22 февраля 2017, 14:02
Мотострелковые бригады Южного военного округа подняли по тревоге для совершения марша на 1 тысячу километров, эти сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Порядка 40 танков, около 90 БМП, в общей сложности 700 единиц вооружения и 3,5 тысячи бойцов отработают отражение атаки условных диверсантов противника на незнакомом полигоне", - сказано в сообщении.

Кроме того, пройдут стрельбы из всех видов оружия. Отмечается, что марш совершают в рамках подготовки к масштабным тактическим учениям.

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