Об улучшении мнения американцев о Путине и России заявила Gallup

"По итогам опроса, проведенного компанией в 2016 году, 28% американцев сказали, что они положительно относятся к России, об одобрении действий Путина заявили 22% опрошенных", - сказано в сообщении.
Еще год назад эти показатели равнялись 25% и 13% соответственно, сегодняшний рейтинг Путина у американцев стал самым высоким за последние 3 года.
Улучшением отношения к собственной персоне российский президент обязан республиканцам, которых среди положительно относящихся к Путину набралось 32% по сравнению с 12% в 2015-м, и независимым респондентам, чье число за год выросло с 12% до 23%. Что касается демократов, то здесь популярность Путина упала с 15% до 10%.
Уточняется, что опрос проводили среди взрослого населения всех штатов с 1 по 5 февраля текущего года.
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