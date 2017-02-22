Об улучшении мнения американцев о Путине и России заявила Gallup

Улучшением отношения к собственной персоне российский президент обязан республиканцам, которых среди положительно относящихся к Путину набралось 32% по сравнению с 12% в 2015-м, и независимым респондентам, чье число за год выросло с 12% до 23%. Что касается демократов, то здесь популярность Путина упала с 15% до 10%.