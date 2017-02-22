Общий рост цен в 2017 в Ростовской области не превысит 4% – Росстат

"Это тот редкий случай прогноза, когда все – министерство экономического развития России, Центробанк – приблизительно сходятся на 4%. То есть цены расти будут, но расти будут более медленными темпами, чем в 2016 году, когда были сформированы и без того самые низкие показатели за последнее время", – заметила она.
По словам Самойловой, цены на ЖКХ вырастут не сильно по сравнению с другими регионами России, их рост в Ростовской области составит в среднем 3,6%, и произойдет это ближе к лету.
Также, по ее словам, ожидается оживление рынка жилья. Вероятен рост стоимости за квадратный метр.