Общий рост цен в 2017 в Ростовской области не превысит 4% – Росстат

"Это тот редкий случай прогноза, когда все – министерство экономического развития России, Центробанк – приблизительно сходятся на 4%. То есть цены расти будут, но расти будут более медленными темпами, чем в 2016 году, когда были сформированы и без того самые низкие показатели за последнее время", – заметила она.