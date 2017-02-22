Ростовчанка незаконно получила субсидию на 10 млн руб

"По данным следствия, 33-летняя фигурантка договорилась со знакомой о покупке дошкольного образовательного центра за 9 миллионов рублей. Для получения субсидии она изготовила фальшивые документы и искусственно увеличила стоимость центра до 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.