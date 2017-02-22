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Posted 22 февраля 2017, 14:37

Published 22 февраля 2017, 14:37

Modified 11 сентября 2022, 16:37

Updated 11 сентября 2022, 16:37

Ростовчанка незаконно получила субсидию на 10 млн руб

22 февраля 2017, 14:37
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении местной жительницы, которая незаконно получила субсидию на сумму 9,9 миллиона рублей, сообщает в среду региональная прокуратура.

"По данным следствия, 33-летняя фигурантка договорилась со знакомой о покупке дошкольного образовательного центра за 9 миллионов рублей. Для получения субсидии она изготовила фальшивые документы и искусственно увеличила стоимость центра до 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемая подала заявление с фальшивыми данными в Минэкономразвития области. В результате ей перечислили более 9,9 миллиона рублей субсидии. Деньги она потратила на себя.

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