Компания Samsung планирует вернуть в продажу взрывоопасный смартфон

Напомним, что в 2016 году Samsung был вынужден отозвать 2,5 миллиона смартфонов по причине высокой вероятности возгорания во время подключения к зарядному устройству. Позже компания и вовсе приостановила производство данной модели. Инженеры компании внесли доработки в конструкцию смартфона. По мнению представителей компании, вывод Galaxy Note 7 может помочь минимизировать понесенные производителем убытки.