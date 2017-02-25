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Компания Samsung планирует вернуть в продажу взрывоопасный смартфон

25 февраля 2017, 17:34
Корейский производитель электроники и мобильной техники собирается вернуть в продажу модифицированную версию взрывоопасной модели смартфона Galaxy Note 7, сообщают "Известия".

Правда, пока компания собирается поставлять модель только на рынки развивающихся стран, Индии и Вьетнама.

Напомним, что в 2016 году Samsung был вынужден отозвать 2,5 миллиона смартфонов по причине высокой вероятности возгорания во время подключения к зарядному устройству. Позже компания и вовсе приостановила производство данной модели. Инженеры компании внесли доработки в конструкцию смартфона. По мнению представителей компании, вывод Galaxy Note 7 может помочь минимизировать понесенные производителем убытки.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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