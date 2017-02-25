Mercedes собирается представить конкурента Porsche Panamera в Женеве

Posted 25 февраля 2017, 12:43
Published 25 февраля 2017, 12:43
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
Новинка может появиться в 2019 году. По предварительным данным, модель получит название GT4. Автомобиль будет построен на модернизированной версии модульного шасси MRA, и будет дополнен компонентами улучшенных комплектаций моделей C-, E- и S-класса. Конструкция автомобиля будет состоять из композитных материалов, алюминия и высокопрочной стали.
Мотор будет представлять собой 4-литровую твин-турбо "восьмерку" мощностью более 600 "лошадей".
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