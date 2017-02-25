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Posted 25 февраля 2017, 12:43

Published 25 февраля 2017, 12:43

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Mercedes собирается представить конкурента Porsche Panamera в Женеве

25 февраля 2017, 12:43
Немецкий автобренд собирается представить в рамках Женевского автосалона концепт нового автомобиля, который, по мнению производителя, может стать главным конкурентом седана Porsche Panamera, пишет портал motor.ru.

Новинка может появиться в 2019 году. По предварительным данным, модель получит название GT4. Автомобиль будет построен на модернизированной версии модульного шасси MRA, и будет дополнен компонентами улучшенных комплектаций моделей C-, E- и S-класса. Конструкция автомобиля будет состоять из композитных материалов, алюминия и высокопрочной стали.

Мотор будет представлять собой 4-литровую твин-турбоосьмерку" мощностью более 600 "лошадей".

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#Анна Петрова#Технологии#Новости
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