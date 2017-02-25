Mercedes собирается представить конкурента Porsche Panamera в Женеве

Новинка может появиться в 2019 году. По предварительным данным, модель получит название GT4. Автомобиль будет построен на модернизированной версии модульного шасси MRA, и будет дополнен компонентами улучшенных комплектаций моделей C-, E- и S-класса. Конструкция автомобиля будет состоять из композитных материалов, алюминия и высокопрочной стали.