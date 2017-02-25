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Posted 25 февраля 2017, 09:53

Published 25 февраля 2017, 09:53

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Под Ростовом из зоны затопления отселили 15 человек

25 февраля 2017, 09:53
В селе Федосеевка Ростовской области с подтопленных в пятницу территорий отселили 15 граждан, сообщает в субботу областное управление МЧС.

"В зоне подтопления оказались 40 подворий. Всего отселили 15 человек, в том числе 8 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что социально-значимые объекты не пострадали. Инцидент случится из-за повышения уровня воды в реке Загиста.

К ликвидации ЧС привлекались 90 человек, применялись 39 единиц техники. Для разведки паводковой обстановки была задействована авиация.

Кроме того, в хуторе Зазерский возникла угроза подтопления придворовых территорий. Были отселены 7 человек. Однако к утру уровень воды снизился.

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