Под Ростовом из зоны затопления отселили 15 человек

Posted 25 февраля 2017, 09:53
Published 25 февраля 2017, 09:53
Modified 1 октября, 14:14
Updated 1 октября, 14:14
"В зоне подтопления оказались 40 подворий. Всего отселили 15 человек, в том числе 8 детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что социально-значимые объекты не пострадали. Инцидент случится из-за повышения уровня воды в реке Загиста.
К ликвидации ЧС привлекались 90 человек, применялись 39 единиц техники. Для разведки паводковой обстановки была задействована авиация.
Кроме того, в хуторе Зазерский возникла угроза подтопления придворовых территорий. Были отселены 7 человек. Однако к утру уровень воды снизился.
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